Кафельников: «Федун — худший президент в истории российского футбола»

Известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников давно болеет за «Спартак», но при этом скептически относится к деятельности руководства клуба.

«Федун — худший президент в истории российского футбола», - так оценил «РБ Спорту» работу главы «красно-белых» Кафельников.

Также экс-теннисист считает, что Леонид Федун безответственно относится к своему детищу, а также предполагает, что он оказался случайным человеком в роли президента «Спартака».

Кафельников также отметил, что матчи Премьер-лиги ему не интересны, так как победитель турнира уже известен.

При этом за звание лучшей команды первой части сезона борются «Зенит» и «Динамо».