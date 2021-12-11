В «Спартаке» сообщили об уходе из клуба Владимира Кузьмичёва. Он проработал в московском клубе всего три месяца, занимая должность заместителя генерального директора клуба по системе подготовки молодых игроков. Отмечается, что Кузьмичёв сам попросил руководителей «Спартака» о своей отставке.

Ближайший свой матч «Спартак» проведёт в понедельник, 13 декабря. В восемнадцатом туре чемпионата России команда Руя Витории сыграет на выезде против «Сочи». На текущий момент «красно-белые» располагаются лишь на девятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги.