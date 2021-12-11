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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кузьмичёв покинул «Спартак» после трёх месяцев работы официально

11 Декабря 2021 • 21:49 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
2.10 3.60 3.50
13.12 19:00

В «Спартаке» сообщили об уходе из клуба Владимира Кузьмичёва. Он проработал в московском клубе всего три месяца, занимая должность заместителя генерального директора клуба по системе подготовки молодых игроков. Отмечается, что Кузьмичёв сам попросил руководителей «Спартака» о своей отставке.

Ближайший свой матч «Спартак» проведёт в понедельник, 13 декабря. В восемнадцатом туре чемпионата России команда Руя Витории сыграет на выезде против «Сочи». На текущий момент «красно-белые» располагаются лишь на девятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Кузьмичёв
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