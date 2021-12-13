​Касьерра получил травму, в составе «Сочи» произошла перестановка перед матчем со «Спартаком»

«Сочи» и «Спартак» в понедельник вечером проводят очный матч и закрывают программу 2021 календарного года в Премьер-лиге России. На разминке повреждение получил форвард сочинцев Матео Касьерра. Его место в стартовом составе «Сочи» занял нападающий Максим Барсов.

Следить за матчем между «Сочи» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

«Спартак» точно уйдёт на зимние каникулы на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» же имеет возможность подняться на третье место. Для этого команде Владимира Федотова нужно обыграть «Спартак».