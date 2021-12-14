Экс-игрок ЦСКА: «Кофрие - защитник колхозного уровня»

Экс-футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие за игру в матче 18-го тура Премьер-лиги против «Сочи» (0:3).

«Зачем Кофрие фолил? Бежит он слабо. Колхозный уровень. Футболист с короткими ногами. Жалко мне «Спартак», такую команду изуродовали», - приводит слова эксперта «Спорт-экспресс».

Московский клуб завершил первую половину сезона на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Красно-белые» добыли всего одну победу в последних восьми поединках РПЛ.

Вскоре в «Спартаке» должна произойти смена главного тренера. Вместо Руя Витории команду будет тренировать Паоло Ваноли.