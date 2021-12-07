Назначена дата заседания совета директоров «Спартака», на нём примут решение по Витории

Стало известно, когда состоится итоговое заседание руководства московского «Спартака», на котором будет принято решение о будущем главного тренера команды Руя Витории.

Согласно сведениям «РБ Спорт», собрание совета директоров «красно-белых» пройдет 14-15 декабря. На нем руководство подведет итоги первой части сезона, а также, скорее всего, утвердит отставку португальского тренера.

Ранее сообщалось, что Виторию у руля команды заменит итальянец Паоло Ваноли, который долгое время был ассистентом Антонио Конте.

13 декабря «Спартак» проведет матч против «Сочи», после чего уйдет на зимний перерыв.