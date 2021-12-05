Стало известно, когда «Спартак» уволит Виторию и назначит нового главного тренера

Португальский специалист Руй Витория, судя по всему, покинет московский «Спартак», несмотря на последние результаты команды.

Согласно сведениям журналистов Metaratings.ru, новым наставником «красно-белых» станет итальянец Паоло Ваноли, ранее работавший в тренерском штабе Антонио Конте. Слухи о назначении 49-летнего специалиста давно уже муссируются в СМИ.

Стала известна точная дата приезда тренера в Москву. Ваноли прилетит в столицу России 15 декабря, а уже на следующий день поставит подпись под трудовым соглашением с клубом.

Таким образом, Витории осталось провести у руля «Спартака» две встречи, после чего он будет уволен. 9 декабря столичный коллектив сыграет в Лиге Европы против «Легии», а спустя несколько дней встретится с «Сочи» в рамках РПЛ.

Свинов стал игроком «Спартака»