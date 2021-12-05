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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, когда «Спартак» уволит Виторию и назначит нового главного тренера

05 Декабря 2021 • 10:41 Комментировать (11)

Португальский специалист Руй Витория, судя по всему, покинет московский «Спартак», несмотря на последние результаты команды.

Согласно сведениям журналистов Metaratings.ru, новым наставником «красно-белых» станет итальянец Паоло Ваноли, ранее работавший в тренерском штабе Антонио Конте. Слухи о назначении 49-летнего специалиста давно уже муссируются в СМИ.

Стала известна точная дата приезда тренера в Москву. Ваноли прилетит в столицу России 15 декабря, а уже на следующий день поставит подпись под трудовым соглашением с клубом.

Таким образом, Витории осталось провести у руля «Спартака» две встречи, после чего он будет уволен. 9 декабря столичный коллектив сыграет в Лиге Европы против «Легии», а спустя несколько дней встретится с «Сочи» в рамках РПЛ.

Свинов стал игроком «Спартака»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория Паоло Ваноли
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Комментарии (11)
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Рейтинг комментариев
ингерман
05 Декабря 2021 в 13:05
ай.. ха-ха-ха.. шпортаг ты на пральном путю.. бедный витори окунулся в корыце с галавой но оно ево отторгла.. и лан.. вроде ышо один нормуль тренер избежиц долгава позору.. )))
Evgen 86
05 Декабря 2021 в 11:54
Руководство Спартака в своём стиле. Ванили летом уберут
Redwhite1959
05 Декабря 2021 в 11:08
Имея такое бестолковое руководство, "Спартаку" и враги не нужны!(( После таких Ваноли болелы снова будут глотать валидоли...
Diman777
05 Декабря 2021 в 11:03
болельщики про кононова - "убирите этого п...са" федун: "пусть поработает"
болельщики про виторию - "классный тренер купи те ему игроков" федун : "срочно уволить"
Надо уже как то решать проблему федуна, любым возможным способом
Zenituwka
05 Декабря 2021 в 11:33
Да у него морда лица не обременена умом, а тут ещё и действительно, как-будто троллит вас.
Diman777
05 Декабря 2021 в 12:03
Я хз чего люди ждут, но убрать такого тренера - это всё равно, что признать, что работаешь против клуба.
ILLNAT
05 Декабря 2021 в 12:04
Да ладно,в чем классность Витории? Сливает все что можно.Игры нет.А те же игроки при Тедеско играли гораздо лучше.В такой ситуации некого винить кроме как тренера.
8891SM
05 Декабря 2021 в 12:26
Тедеско сливали намного сильнее.
Diman777
05 Декабря 2021 в 12:49
Что он слил кроме матча, где зенит какой то химией накачали?
Лично для меня победы над Наполи и достойные игры с Лестером важнее чем все игры росфута вместе взятые.
Тот же Тедеско первый сезон на 12 месте закончил.
ILLNAT
05 Декабря 2021 в 12:55
Чемпионат слил,кубок слил...1 очко в матче с Лестером это достойно? Наполи нафиг эта ЛЕ не нужно,вот они и проиграли.
Diman777
05 Декабря 2021 в 13:01
Где он слил чемпионат - до его конца ещё много туров?
Кубок ты в курсе когда вообще начнётся?
Нафиг не нужно коррупированое болото рфс, а выступление в еврокубках - это ценно, это то что будут вспоминать спустя 10-ки лет.
А результаты - этой якобы футбольной лиги уже давно себя обесценили.
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