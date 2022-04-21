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Кубок России

Экс-арбитр Николаев оценил судейство в матче между ЦСКА и «Спартаком»

21 Апреля 2022 • 12:08 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Спартак Москва
окончен

Известный экс-судья Алексей Николаев в разговоре с журналистами высказался по поводу судейства в кубковом поединке между ЦСКА и «Спартаком».

Николаев сказал «Спорт-Экспрессу», что никаких серьёзных ошибок в ключевых эпизодах арбитр Владимир Москалёв не совершил. Алексей отметил, что пенальти в ворота ЦСКА и удаление Гбамена вопросов не вызывают. Экс-арбитр добавил, что Москалёв вполне неплохо справился со своей работой.

Напомним, что спартаковцы сумели минимально переиграть ЦСКА со счётом 1:0. Подопечные Паоло Ваноли вышли в полуфинал Кубка России.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Кубок России Алексей Николаев Владимир Москалёв
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