Экс-арбитр Николаев оценил судейство в матче между ЦСКА и «Спартаком»

Известный экс-судья Алексей Николаев в разговоре с журналистами высказался по поводу судейства в кубковом поединке между ЦСКА и «Спартаком».

Николаев сказал «Спорт-Экспрессу», что никаких серьёзных ошибок в ключевых эпизодах арбитр Владимир Москалёв не совершил. Алексей отметил, что пенальти в ворота ЦСКА и удаление Гбамена вопросов не вызывают. Экс-арбитр добавил, что Москалёв вполне неплохо справился со своей работой.

Напомним, что спартаковцы сумели минимально переиграть ЦСКА со счётом 1:0. Подопечные Паоло Ваноли вышли в полуфинал Кубка России.