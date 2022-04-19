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Агент высказался на тему возможного ухода Николсона из «Спартака»

19 Апреля 2022 • 17:16 Комментировать
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Спартак Москва
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20.04 19:30

Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега высказался на тему возможного отъезда ямайца из России летом нынешнего года.

«Сейчас Шамар абсолютно счастлив в «Спартаке», мы это видим в каждой игре. О возможном уходе будем говорить летом, сейчас у нас долгосрочный контракт с московским клубом», — приводит слова Портеги «Спорт-Экспресс».

Напомним, Николсон перешёл в «Спартак» из бельгийского клуба «Шарлеруа» в декабре прошлого года за 10 миллионов евро. В текущем сезоне 25-летний форвард успел провести за «красно-белых» восемь матчей, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт нападающего со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамар Николсон
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