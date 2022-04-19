Агент высказался на тему возможного ухода Николсона из «Спартака»

Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега высказался на тему возможного отъезда ямайца из России летом нынешнего года.

«Сейчас Шамар абсолютно счастлив в «Спартаке», мы это видим в каждой игре. О возможном уходе будем говорить летом, сейчас у нас долгосрочный контракт с московским клубом», — приводит слова Портеги «Спорт-Экспресс».

Напомним, Николсон перешёл в «Спартак» из бельгийского клуба «Шарлеруа» в декабре прошлого года за 10 миллионов евро. В текущем сезоне 25-летний форвард успел провести за «красно-белых» восемь матчей, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт нападающего со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.