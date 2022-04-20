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Кубок России

Червиченко считает, что судья помог «Спартаку» выиграть у ЦСКА

20 Апреля 2022 • 23:14 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Спартак Москва
окончен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался после победы «красно-белых» в четвертьфинале Кубка России над ЦСКА (1:0).

«Был притянутый за уши пенальти, незабитый мяч Кофрие и две штанги в свои ворота. «Спартак» выиграл сегодня исключительно из-за везения.

Я с трудом верю, что рефери знает французский язык. Но в ситуации с Джикией он никак не отреагировал, а в ситуации с Гбаменом натянул на красную. Может, ставочка не зашла?» - цитирует Червиченко Sport24.

Напомним, Зелимхан Бакаев реализовал пенальти на 20-й минуте матча. В концовке первого тайма главный арбитр Владимир Москалев удалил полузащитника ЦСКА Жана-Филиппа Гбамена за удар соперником локтем в борьбе в воздухе. До этого у француза было предупреждение.

Таким образом, стали известны все полуфиналисты Кубка России: «Спартак», «Енисей», «Алания» и «Динамо». Жеребьевка полуфинальных матчей состоится завтра в Москве, начало – в 20:55 мск.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает 10-е место, набрав 31 очко после 25 туров. В следующем туре команда Паоло Ваноли сыграет против «Ростова» 24 апреля. Встреча пройдет на «Ростов Арене», начало – в 16:30 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Кубок России Андрей Червиченко
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окончен после пенальти Алания 2:2 Зенит 9.00 5.00 1.35
окончен ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва 2.35 3.45 3.25
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