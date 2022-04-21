Губерниев — о выходе «Спартака» в полуфинал Кубка: «Мы в большом долгу перед футболом»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от победы «Спартака» над ЦСКА в четвертьфинальном матче БЕТСИТИ Кубка России (1:0).

«Спартаку в чемпионате ловить уже давно нечего. Кубок бы выстрадать. После ухода Бакаева игры совсем не было. 11 человек отбивались, а 10 сражались с мячом. «Спартак» выиграл, потому что ему нужнее, но перед футболом мы в большом долгу», — заявил Губерниев в своём телеграм-канале.

Помимо «Спартака», в 1/2 финала турнира вышли «Динамо», «Алания» и «Енисей». Жеребьёвка полуфинальных пар состоится сегодня, в 20:55 по московскому времени. Матчи состоятся 11-12 мая нынешнего года.