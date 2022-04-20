Семак прокомментировал вылет «Зенита» из 1/4 финала Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что повлияло на поражение его команды в 1/4 финале от «Алании» (2:2, 6:5 пен.).

«Я не думаю, что «Алания» это середняк ФНЛ. Команда, которая борется за стыковые матчи. Опять же домашнее поле, поддержка. Все это нивелирует разницу в классе. На первое место выходит мастерство и единоборства», — сказал Семак «Спорт-Экспрессу».

В начале второго тайма «Алания» вышла вперед благодаря голу Батраза Гурциева. После этого «Зенит» включил внутренние резервы и на 71-й минуте сначала забил Дуглас Сантос, затем на 82-й минуте забил Иван Сергеев.

В добавленное время после хитрой комбинации игроки «Алании» смогли поразить ворота Михаила Кержакова. Гол забил Николай Гиоргобиани, пробив точно в «девятку».

Таким образом, в полуфинал Кубка России уже вышли «Динамо», «Енисей» и «Алания». В эти минуты проходит матч ЦСКА – «Спартак», в котором гости по ходу первого тайма лидируют со счетом 1:0.