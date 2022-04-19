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Кубок России

Комбаров: «Спартак» должен реабилитироваться перед своими болельщиками

19 Апреля 2022 • 12:39 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
2.20 3.30 3.40
20.04 19:30

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего кубкового поединка между «красно-белыми» и ЦСКА.

Комбаров сказал «РБК-Спорт», что для спартаковцев этот матч будет прекрасной возможностью для того, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками за последние неудачные результаты в чемпионате. Дмитрий отметил, что в год столетия «красно-белые» должны выиграть хоть какой-нибудь трофей.

Напомним, что четвертьфинальный поединок Кубка России между ЦСКА и «Спартаком» состоится 20 апреля в 19.30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Кубок России Дмитрий Комбаров
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