Комбаров: «Спартак» должен реабилитироваться перед своими болельщиками

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего кубкового поединка между «красно-белыми» и ЦСКА.

Комбаров сказал «РБК-Спорт», что для спартаковцев этот матч будет прекрасной возможностью для того, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками за последние неудачные результаты в чемпионате. Дмитрий отметил, что в год столетия «красно-белые» должны выиграть хоть какой-нибудь трофей.

Напомним, что четвертьфинальный поединок Кубка России между ЦСКА и «Спартаком» состоится 20 апреля в 19.30 по московскому времени.