Гаврилов: «Спартак» при Ваноли играет, как получится, ЦСКА тоже нестабилен»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов оценил шансы красно-белых в предстоящем матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.

«Шансы есть всегда. Многое будет зависеть от того, как соперники подготовятся к этой встрече. Обе команды играют нестабильно, поэтому что-то с уверенностью никто сказать не сможет», — приводит слова Гаврилова Metaratings.

Бывший полузащитник сборной СССР считает, что при новом главном тренере Паоло Ваноли, «Спартак» играет, «как получится», а постоянная смена тренеров и футболистов ничего кардинальным образом не меняет.

Напомним, матч ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 20 апреля, в 19:30 по московскому времени.