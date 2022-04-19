Решение об участии Промеса в четвертьфинале Кубка России с ЦСКА будет принято завтра

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рискует пропустить московское дерби против ЦСКА, которое состоится завтра в 19:30 в рамках четвертьфинала Кубка России.

Как сообщает Телеграм-канал «КБ-Телега», решение об участии нидерландского футболиста будет принято в среду перед стартовым свистком. Из-за того, полузащитник страдает от мышечного дискомфорта, тренерский штаб не хочет рисковать его здоровьем.

Отмечается, что также под вопросом находится участие в матче Виктора Мозеса, который получил повреждение в матче чемпионата России против казанского «Рубина», который прошёл в минувшие выходные.