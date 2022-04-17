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Ловчев заявил, что 22 апреля 1922 года не является днем рождения «Спартака»

17 Апреля 2022 • 20:07 Комментировать
ЦСКА Москва
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Спартак Москва
2.17 3.20 3.55
20.04 19:30

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев не согласен с руководством клуба праздновать 100-летние клуба в 2022-м году.

«Буквально вчера Никита Симонян, наверное, второй человек после Старостина, который эти традиции чтит, говорит: я не признаю, что в 22-м году «Спартак» родился. Тогда это была «Красная Пресня», МКС, еще что-то…» - сказал Ловчев в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на «Матч ТВ».

Ловчев добавил, что дочь Старостина Елена Николаевна заявила, что «Спартак» является детищем ее отца, который создал команду в 1935 году.

 Московский клуб в этом сезоне показывает неудачные для себя результаты. «Красно-белые» после 25 туров набрали всего лишь 31 очко и на данный момент располагаются на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Следующий матч команда Паоло Ваноли проведет на выезде против ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России. Эта встреча состоится 20 апреля на «ВЭБ Арене». Начало – в 19:30 мск.


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