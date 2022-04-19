Чернов: «Однажды Слуцкий сказал: «Еще денег подзаработаешь – и будешь со мной в бизнесе летать»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о чувстве юмора главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Однажды, когда я был в аренде (в «Енисее» или «Урале»), полетел в отпуск рейсом Москва – Волгоград. Приземлились, открылись шторки бизнес-класса, а там Викторыч. Подхожу к нему: «Здравствуйте». – «О, Черт. Тоже в Волгоград?» – «А куда ж мне еще». – «Ну давай. Еще денег подзаработаешь – и будешь со мной в бизнесе летать». – «Ага, спасибо», — приводит слова Чернова Sports.ru.

Чернов и Слуцкий вместе защищали цвета ЦСКА с 2014 по 2016 год. За это время защитник в составе «армейцев» смог взять Суперкубок России (2014).

Стоит отметить, что Чернов является воспитанником Волгоградского футбола. Свою карьеру он начинал в команде «Энергия» из города Волжский. После чего он перешел в московский ЦСКА.

Нынешний сезон 26-летний защитник начинал в «Крыльях Советов». А зимой он перешел в «Спартак» за 1,7 млн евро. В текущем сезоне он провел 19 матчей в чемпионате России, смог поразить ворота соперников один раз и отдал одну голевую передачу. «Спартак» после 25 туров набрал 31 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Завтра, «красно-белые» сыграют в 1/4 финала Кубка России против ЦСКА. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене», начало – в 19:30 мск.

«Рубин» Слуцкого не может выиграть шесть матчей подряд в чемпионате России. Набрав 26 очков, команда располагается на 12-м месте. Команде из Казани завтра предстоит сыграть против «Енисея» в Красноярске в четвертьфинале Кубка России.