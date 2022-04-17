Жиго: «В матче с «Рубином» нам не повезло»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал ничейный результат в матче 25-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

«К сожалению, не смогли выиграть. Считаю, что нам не повезло, но теперь нужно побеждать ЦСКА», — приводит слова Жиго «РБ Спорт».

Напомним, четвертьфинальная игра Кубка России с ЦСКА состоится в среду, 20 апреля, на «ВЭБ Арене». Начало — в 19:30 по московскому времени.

После 25 туров «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. От зоны стыковых матчей красно-белых отделяют семь очков.