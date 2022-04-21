Дебют Классена, удаление Гбамена, новая роль Кофрие: Как «Спартак» в огненном дерби победил ЦСКА и вышел в полуфинал

ЦСКА и «Спартак» выдали яркий матч в 1/4 финала Кубка России. «Красно-синие» больше тайма играли в меньшинстве, дважды попадали в каркас ворот, но всё таки проиграли. Судьбу встречи решил точный удар Зелимхана Бакаева с пенальти.

ЦСКА и «Спартак» определяли между собой последнего полуфиналиста. Раннее в следующую стадию прошли «Динамо», «Енисей» и «Алания». Что у ЦСКА, что у «Спартака» Кубок России – единственный шанс на титул в этом сезоне. За два дня до игры «красно-белые» отметили столетний юбилей. А руководство, напомню, раннее заявляло о желании завоевать титул в юбилейный сезон. Ну и чем Кубок не трофей, раз в чемпионате провал?

После объявления составов стало понятно, что ЦСКА является фаворитом. Команда Березуцкого выходила в привычную схему 3-4-3 в максимально боевом составе. Акинфеев занимал место в воротах, Щенников, Бийол и Дивеев играли тройку центрдефов, Обляков и Фернандес располагались по флангам, Гбамен и Мухин отвечали за опорную зону, а Карраскаль, Медина и Языджи составили атакующую группу.

А вот у «Спартака» были невооружённым глазом видны кадровые проблемы. Как минимум, потому что правого латераля (!) играл Кофрие. Из-за повреждений отсутствовали Мозес, Промес, Умяров и Хлусевич. Все игроки являются основными. Ваноли отзеркалил схему ЦСКА и вывел команду с такой же расстановкой 3-4-3. Максименко был в воротах, Джикия, Жиго и Чернов составляли тройку центральных защитников, Классен и Кофрие выполняли функции латералей, Зобнин и Мартинс отвечали за центр поля, а Игнатов, Бакаев и Николсон за атаку.

Начало игры было спокойным, с невысоким темпом. Обе команды играли осторожно и не рисковали. Первый удар в створ ворот нанёс Шамар Николсон с угла штрафной точно в руки Акинфееву. Спустя несколько минут «красно-белые» провели свою первую атаку в дерби: Бакаев получил фланговую передачу из глубины, включил скорость и из пределов штрафной площади низом ударил по воротам, но удар получился несильным и простым для вратаря ЦСКА. «Спартак» наращивал давление с каждой минутой, ЦСКА никак не мог найти свою игру. После очередной атаки «красно-белых» дебютант Леон Классен исполнял угловой, после которого Жиго выпрыгнул и пробил мощно по воротам, но Жиго снова спас.

На 20-й минуте главный арбитр встречи Владимир Москалёв отправился к монитору ВАР и назначил пенальти в ворота «армейцев». Николсон заходил в штрафную и обыгрывал Бийола, после подката защитника мяч попал ему в локоть, рука была в неестественном положении и увеличивала площадь тела. К мячу подошёл Зелимхан Бакаев, который хладнокровно развёл мяч и голкипера по разным углам – 0:1, «Спартак» повёл.

Ближе к первым 30 минутам игры ЦСКА нанёс таки первый удар в створ. Языджи получил мяч на линии штрафной от Мухина, турок неплохо пробил, но Максименко намертво поймал мяч. Сразу после этого «Спартак» ответил своей атакой, и было намного опаснее. Джикия прошёл по левому флангу, идеально навесил точно на Николсона, но после его удара головой Акинфеев выручил в очередной раз.

Под конец первой половины игры «армейцы» могли сравнять счёт. Языджи исполнял штрафной из хорошей позиции, но мяч пролетел чуть выше перекладины. Спустя пару минут ЦСКА остался в меньшинстве. Гбамен имея жёлтую карточку полез в верховое единоборство и локтем ударил Зобнина по лицу. Заслуженная вторая карточка и удаление. Так завершился первый тайм, который проходил под заметным преимуществом гостей.

В начале второго тайма «армейцы» перестроились и выпустили на поле Зайнутдинова и Заболотного, которые уже забивали «красно-белым» в этом сезоне. «Спартак» должен был забивать спустя несколько минут после перерыва. Бакаев разобрался в штрафной, с лицевой прострелил на абсолютно одного забегающего Кофрие, Максимилиан неплохо пробил, но вновь выручил Игорь Акинфеев. «Армейцы» ответили своим опасным моментом. После углового Карраскаль бил обводящим ударом из-за пределов штрафной, но мяч угодил в штангу. Через несколько минут вновь опасный момент создали подопечные Ваноли. Мартинс из глубины выдал на Николсона отличный разрезающий пас, Шамар обыграл защитников, пробил, но Игорь уверенно парировал удар.

ЦСКА пытался устроить финальный штурм ворот, несмотря на игру в меньшинстве. Ваноли выпустил очень много защитников и опорников, из атакующих игроков остался только Соболев. Многие сразу вспомнили Аленичева и его 6 защитников. Но тут игра на вылет, главное – результат. На 80-й минуте команде Березуцкого удалось таки создать голевой шанс. После заброса Фернандеса в штрафную Щенников расстреливал ворота, но Максименко вновь выручила штанга. До конца игры команды провели по несколько атак, но уже не было так опасно.

«Спартак» одерживает важнейшую, заслуженную победу и проходит в полуфинал Кубка России. Судьбоносный матч Ваноли выиграл, теперь шансы на трофей очень неплохие. Проиграть третий матч в сезоне заклятым соперникам было бы слишком даже для «Спартака». А здесь ещё и первая гостевая победа над ЦСКА почти за пять лет. В последний раз до этого «красно-белые» побеждали на «ВЭБ-Арене» в мае 2017 года, когда благодаря голам Адриано и Глушакова «Спартак» был сильнее 2:1. Тогда команду тоже тренировал итальянец Каррера. А у ЦСКА ужасный апрель: ничьи с «Уралом» и «Уфой», поражения от «Химок» и ЦСКА и вылет из Кубка России. Таким образом, «армейцы» уже 6 лет без каких-либо трофеев. Ну кроме Суперкубка 2018 года.

Данил ТУТОВ