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Кубок России

Удаление, пенальти, штанги и сейвы Акинфеева: «Спартак» в ярком матче прошёл ЦСКА в Кубке России

20 Апреля 2022 • 21:29 Комментировать (24)
ЦСКА Москва
0:1
Спартак Москва
окончен

ЦСКА и «Спартак» выдали яркий матч в четвертьфинале Кубка России. «Армейцы» больше тайма играли в меньшинстве, дважды угодили в штанги, но проиграли. Судьбу игры решил точный удар Бакаева с пенальти.

Протокол игры  
ЦСКА Москва 0:1Спартак Москва
  21'Бакаев Зелимхан (1:0)
Акинфеев Игорь (Эджуке Чидера (  74') Фернандес МариоБийол ЯкаЩенников ГеоргийДивеев ИгорьКарраскаль Хорхе   24'Гбамен Жан-Филипп   36'   45'Мухин Максим   37'  46' (Заболотный Антон (  46') Обляков ИванМедина Хесус  46' (Зайнутдинов Бактиёр (  46') Языджи Юсуф
Запасные: Фукс БруноБоков ДанилаАхметов ИльзатЯковлев ВладиславМагнуссон ХёрдурТороп ВладиславУшаков Егор  74'
Максименко АлександрЖиго СамуэльКофрие МаксимилианоКлассен ЛеонДжикия ГеоргийЧернов НикитаБакаев Зелимхан   31'  64' (Пруцев Данил (  64') Мартинс Кристофер   45'Игнатов Михаил АлександровичЗобнин Роман  64' (Литвинов Руслан (  64') Николсон Шамар
Запасные: Свинов ИльяСоболев Александр СергеевичМаркитесов ДмитрийСелихов АлександрТолстопятов НиколайШитов ВладиславШайхтдинов ДамирРассказов НиколайСунгатулин ФанильДенисов Даниил
20 апреля.

Последний полуфиналист Кубка России определялся в московском дерби. ЦСКА и «Спартак» в очной встрече решали, у кого будет шанс побороться за трофей в этом сезоне. Для «красно-белых» этой был первый матч после отпразднованного на днях столетия. При этом фаворитом выглядел ЦСКА, ведь «Спартак» из-за травм лишился Мозеса, Промеса и Умярова, и на поле вынужденно появился Леон Классен, для которого это был дебют в стане москвичей.

Игра началась спокойно в невысоком темпе, обе команды не собирались рисковать напрасно. Первый удар в створ с правого угла штрафной нанёс Николсон, но получилось точно в руки Акинфееву. Вскоре «Спартак» провёл и первую опасную атаку. После передачи со своей половине Бакаева слева ворвался в штрафную и мощно пробил, но Акинфеев вновь оказался на месте. Вскоре после углового уже Жиго выиграл борьбу в воздухе и мощно пробил, вратарь «армейцев» парировал мяч, сам же француз был первым на добивании, но слёта зарядил намного выше.

На 20-й минуте с помощью ВАР в ворота ЦСКА был назначен пенальти. Николсон слева врывался в штрафную и простреливал, Бийол бросался в подкат, мяч попал ему в бедро и отскочил в руку. Владимир Москалёв сначала назначил угловой, но ему помощники подсказали идти смотреть повтор, после чего и был назначен одиннадцатиметровый. Бакаев же с точки Акинфеева перехитрил.

Минут через шесть ЦСКА мог отыграться. Языджи получил мяч на линии штрафной и с разворота пробил в створ, но Максименко сыграл надёжно. Ответ «Спартака» был намного опаснее. Джикия подключился к атаке по левому флангу и навесил на дальний угол вратарской, откуда Николсон головой бил в упор, но Акинфеев спас ворота. За десять минут до конца первого тайма «армейцы» едва не остались вдесятером после жёсткого фола Мухина против Игнатова, но Москалёв после просмотра ВАР да полузащитнику хозяев только жёлтую карточку.

Под занавес первого тайма ЦСКА мог сравнять счёт. Армейцы заработали право на штрафной недалеко от ворот Максименко, но удар Языджи оказался чуть-чуть неточным. Тут же ЦСКА всё же остался в меньшинстве. Гбамен в борьбе на втором этаже локтем ударил в лицо Зобнина, за что получил предупреждение, которое стало для него вторым.

в начале второго тайма «Спартак» обязан был удваивать результат. Бакаев слева вошёл штрафную и от лицевой прострелил в центр, где совсем один был Кофрие, который расстреливал Акинфеева, но переиграть вратаря «армейцев» не смог. Ответ ЦСКА был не менее острым. После углового мяч отскочил на линию штрафной, откуда Карраскаль на подборе бил в дальний угол, но угодил в штангу. Через пару минут Мартинс в левой зоне штрафной нашёл Николсона, который обыграл защитника и бил, но Акинфеев вновь спас.

За двадцать минут до конца основного времени Акинфеев совершил ещё один сейв. Игнатов справа из штрафной простреливал в центр, откуда Николсон пробил в касание, но получилось точно по центру, и вратарь «армейцев» зафиксировал футбольный снаряд. Правда, судя по повтору ассистировавший полузащитник был в офсайде, так что случись гол, он бы, скорее всего, был отменён после просмотра ВАР.

ЦСКА пытался в конце основного времени прибавить, активно делая замены. «Спартак» же отошёл назад большими силами и пытался убегать в контратаки. На 80-й минуте отличный шанс упустил Щенников. После наброса Фернандеса защитник ЦСКА с угла вратарской расстреливал Максименко, но угодил в штангу. Через семь минут Дивеев головой замыкал навес со штрафного, но вратарь спартаковцев в этот раз был на месте. В компенсированное время в контратаке Рассказов нашёл в чужой штрафного одинокого Соболева, который растерялся, когда ему на встречу быстро выбежал Акинфеев.

Таким образом, «Спартак» пробился в полуфинал Кубка России. Ранее также в эту стадию пробились московское «Динамо», «Енисей» и «Алания». Жеребьёвка стадии полуфиналов состоится 21-го апреля.

Роман Андреев

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окончен после пенальти Алания 2:2 Зенит 9.00 5.00 1.35
окончен ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва 2.35 3.45 3.25
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