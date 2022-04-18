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Кубок России

Дасаев прочит «Спартаку» победу в Кубке России

18 Апреля 2022 • 22:26 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
2.20 3.25 3.45
20.04 19:30

Московский «Спартак» готовится к четвертьфинальному матчу Кубка России против ЦСКА, и Ринат Дасаев, легендарный голкипер «красно-белых», считает, что этот турнир может спасти неудачный сезон для московского клуба. Он желает «Спартаку» победы в этом турнире, считая, что это может спасти для «Спартака» столетие. В 2022-м году клуб отмечает сто лет со дня основания, и, конечно же, руководству «Спартака» хотелось бы сделать это приличествующим образом.

- Кубковые матчи индивидуальны, они отличаются от чемпионата. У каждого есть шансы. У "Спартака" есть шанс, чтобы выиграть и завоевать Кубок России. Чего я и желаю красно-белым в столетие, - заявил Дасаев, слова которого цитирует «Спорт-экспресс».
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