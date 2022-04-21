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Кубок России

Пианист Мацуев: «Спартак» в год столетия должен выиграть Кубок

21 Апреля 2022 • 11:25 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Спартак Москва
окончен

Именитый российский пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился с журналистами своим мнением по поводу победы «красно-белых» в Кубке России над ЦСКА.

Мацуев сказал «Спорт-Экспрессу», что «Спартаку» будет дальше очень сложно, ведь в Кубке России команды могут выдать игру сезона или даже игру века. Пианист отметил, что спартаковцы должны в год столетия приложить все усилия для того, чтобы выиграть Кубок.

Напомним, что в четвертьфинальном матче «красно-белые» обыграли «армейцев» со счётом 1:0. В полуфинале «Спартак» сыграет с «Енисеем», «Аланией» или «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Денис Мацуев
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