Пианист Мацуев: «Спартак» в год столетия должен выиграть Кубок

Именитый российский пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился с журналистами своим мнением по поводу победы «красно-белых» в Кубке России над ЦСКА.

Мацуев сказал «Спорт-Экспрессу», что «Спартаку» будет дальше очень сложно, ведь в Кубке России команды могут выдать игру сезона или даже игру века. Пианист отметил, что спартаковцы должны в год столетия приложить все усилия для того, чтобы выиграть Кубок.

Напомним, что в четвертьфинальном матче «красно-белые» обыграли «армейцев» со счётом 1:0. В полуфинале «Спартак» сыграет с «Енисеем», «Аланией» или «Динамо».