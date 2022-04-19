Агент рассказал, сможет ли Языджи сыграть со «Спартаком»

Футбольный агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о самочувствии своего клиента перед четвертьфинальным матчем Кубка России со «Спартаком».

«Юсуф хорошо себя чувствует. Он готов к матчу на 80-90 процентов», — приводит слова Чебеджи «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Языджи играет с повреждением.

В текущем сезоне 25-летний турок провёл в составе армейцев восемь матчей, в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 20 апреля, на «ВЭБ Арене». Начало — в 19:30 по московскому времени.