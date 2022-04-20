Тарпищев: «История знает лишь конечный результат»

Президент Федерации российского тенниса Шамиль Тарпищев считает важным результат в матче «Спартака» с ЦСКА, полагая, что у «красно-белых» есть возможность одержать победу в турнире. По его словам, важен не счет и даже не сама игра, а результат - он оказался в пользу «Спартака» и дает возможность болельщикам московской команды, что в год своего столетия она сможет порадовать их хоть каким-то успехом, в силу провальных выступлений в чемпионате России.

- Важно, что победили ЦСКА. История знает только результат. Будем ждать жеребьевку - если сыграем с командой из первой лиги, то шанс на победу в кубке есть, - заявил Тарпищев, слова которого цитирует ТАСС.