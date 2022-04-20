Тошич надеется, что ЦСКА обыграет «Спартак» и выиграет Кубок России

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего матча в Кубке России между «армейцами» и «Спартаком».

Тошич сказал ТАСС, что столичное дерби это всегда особенная игра, кубок это или чемпионат. Сербский футболист отметил, что в дерби игроки всегда пытаются продемонстрировать свои лучшие качества, так что матч точно будет интересным и ярким. Зоран добавил, что он надеется на то, что «армейцы» обыграют «Спартак» и в итоге выиграют трофей.

Напомним, что поединок между ЦСКА и «Спартаком» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.