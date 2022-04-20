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Кубок России

Тошич надеется, что ЦСКА обыграет «Спартак» и выиграет Кубок России

20 Апреля 2022 • 10:00 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
2.25 3.50 3.20
Через 9 ч. 19 мин.

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего матча в Кубке России между «армейцами» и «Спартаком».

Тошич сказал ТАСС, что столичное дерби это всегда особенная игра, кубок это или чемпионат. Сербский футболист отметил, что в дерби игроки всегда пытаются продемонстрировать свои лучшие качества, так что матч точно будет интересным и ярким. Зоран добавил, что он надеется на то, что «армейцы» обыграют «Спартак» и в итоге выиграют трофей.

Напомним, что поединок между ЦСКА и «Спартаком» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Кубок России Зоран Тошич
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20.04  17:00 Алания ... Зенит 9.60 5.40 1.33
20.04  19:30 ЦСКА Москва ... Спартак Москва 2.18 3.40 3.50
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