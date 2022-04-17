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Кубок России

Бийол: ЦСКА сделает всё для того, чтобы обыграть «Спартак»

17 Апреля 2022 • 13:10 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
2.17 3.20 3.55
20.04 19:30

Словенский защитник ЦСКА Яка Бийол поделился с журналистами клубной пресс-службы ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча Кубка России со «Спартаком».

Бийол сказал, что «армейцам» нужно как можно скорее забыть про последний неудачный матч с «Уфой». Яка отметил, что матч со «Спартаком» очень важен для футболистов ЦСКА. Словенец добавил, что игроки «армейского» клуба сделают всё для того, чтобы одержать победу в дерби.

Напомним, что четвертьфинальный поединок Кубка России между ЦСКА и «Спартаком» пройдёт 20 апреля в 19.30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Кубок России Яка Бийол
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