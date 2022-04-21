Джикия дал понять, что футболисты «Спартака» тренировались вперемежку с представителями «Спартака-2»

Московский «Спартак» порадовал своих поклонников успехом - команда пробилась в полуфинал Кубка России, это получилось благодаря мячу Зелимхана Бакаева, который реализовал пенальти. Как пояснил капитан московской команды Георгий Джикия, успех стал возможным и благодаря изменившемуся подходу к тренировкам.

Отчаянное положение в турнирной таблице российской Премьер-лиги вынуждает «красно-белых» искать нестандартные ходы для исправления ситуации. По словам Джикии, этим стала совместная тренировка с представителями второй команды клуба. Она позволила сплотить командный дух.

- Вчера на тренировке было 50 на 50 с молодыми. Знакомились. Была шутка: тяжелые времена заставляют объединиться со Спартаком-2. У нас не совсем хорошая ситуация, много травмированных, больных, поэтому подтянули молодежи, - пояснил Джикия, слова которого цитирует Sport24.