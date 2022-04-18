Ловчев назвал оскорблением присутствие в «Спартаке» таких игроков как Кофрие и Хендрикс

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР поделился мнением о нынешних легионерах в составе московской команды.

«Сейчас очень много иностранцев, которые даже не понимают, что в нашей стране представлял и представляет «Спартак». Если мы говорим только о футбольном клубе, нужные игроки другого уровня. Покупки Кофрие и Хендрикса — это оскорбление для «Спартака», — приводит слова Ловчева «Чемпионат».

Бывший футболист считает, что легионеры «Спартака» не могут сравнится с теми иностранными футболистами, которых приглашает «Зенит».

В текущем сезоне 25-летний Кофрие провёл за красно-белых 18 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. 27-летний Хендрикс успел провести 11 игр, в которых результативными действиями не отметился. В январе нынешнего года голландец перешёл в «Фейеноорд» на правах аренды.