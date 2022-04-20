Ваноли поделился мыслями в преддверии дерби с ЦСКА в 1/4 финала Кубка России

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли заявил, что его команда будет биться в матче против ЦСКА за право выйти в полуфинал Кубка России.

«Мы тренируемся, чтобы преодолевать сложности, поэтому сегодня мы должны выйти на поле, мы должны биться. Нужно сделать всё, чтобы победить», — сказал Ваноли в эфире «Матч ПРЕМЬЕР».

Встреча состоится на «ВЭБ Арене», матч рассудит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

В полуфинал Кубка России ранее вышли «Динамо», «Енисей» и «Алания».

ЦСКА в нынешнем сезоне дважды встречался со «Спартаком» и оба раза побеждал.