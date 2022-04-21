Зарема: Москва — красно-белая

Зарема Салихова высказалась по поводу победы московского «Спартака» в четвертьфинальном поединке Кубка России над ЦСКА.

Как приводит слова Заремы портал Sport24, вопреки всем прогнозам с одного известного телеканала, спартаковцы всё же сумели одержать победу. Салихова посоветовала экспертам взять ёршики вместо микрофонов, ведь Москва сейчас красно-белая.

Напомним, что столичный «Спартак» под руководством Паоло Ваноли в четвертьфинале Кубка России минимально переиграл ЦСКА со счётом 1:0 и добыл путёвку в полуфинал.