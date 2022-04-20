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Березуцкий прокомментировал судейство в матче против «Спартака»

20 Апреля 2022 • 23:46 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Спартак Москва
окончен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопрос журналиста, как он оценивает судейство в матче 1/4 финала против «Спартака» (0:1).

«Мы посмотрим эпизод с удалением. Все неигровые жёлтые карточки — за разговоры, они абсолютно неуместны в футболе», — цитирует Березуцкого «Чемпионат».

Напомним, встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. В концовке первого тайма полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен получил вторую желтую карточку за удар соперника локтем в лицо и оставил свою команду в меньшинстве.

Команда Паоло Ваноли вышла в полуфинал Кубка России, где узнает своего соперника завтра после жеребьевки, которая пройдет в 20:55 мск. Противником «красно-белых» может стать одна из команд «Динамо», «Енисей» или «Алания».


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Кубок России Алексей Березуцкий
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