Алдонин: ЦСКА не играет лучше «Спартака»

Известный экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался по поводу предстоящего поединка Кубка России между «армейцами» и столичным «Спартаком».

Алдонин сказал ТАСС, что с точки зрения индивидуального мастерства преимущество есть у «армейцев», которые в атаке выглядят очень мощно. Евгений считает, что даже несмотря на это, ЦСКА не играет лучше «Спартака», так что шансы на победу у команд примерно одинаковые.

Напомним, что четвертьфинальный матч Кубка России между ЦСКА и «Спартаком» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.