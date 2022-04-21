Пародист Грушевский: Если бы не Акинфеев, то ЦСКА мог проиграть гораздо крупнее

Пародист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский высказался по поводу четвертьфинала Кубка России, в котором «армейцы» проиграли «Спартаку».

Грушевский сказал «Спорт-Экспрессу», что команды показали футбол не самого высокого уровня. Пародист отметил, что спартаковцы точно заслужили победу, а если бы не выдающаяся игра Игоря Акинфеева, то счёт на табло мог бы быть гораздо крупнее. Артист добавил, что игра «армейцев» в апреле куда-то испарилась.

Напомним, что подопечные Алексея Березуцкого минимально уступили «Спартаку» со счётом 0:1 и вылетели из Кубка России.