Ветеран «Спартака» Гаврилов: Победа над ЦСКА притянута за уши

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался по поводу победы «красно-белых» в четвертьфинале Кубка России над московским ЦСКА.

Гаврилов сказал «Спорт-Экспрессу», что спартаковцы сумели забить только с пенальти, так что победа была притянута за уши. Ветеран отметил, что «красно-белые» не показали никакой осмысленной игры, а просто хаотично бегали по полю и пинали мяч. Экс-игрок добавил, что его также поразило огромное количество жёлтых карточек.

Напомним, что «Спартак» под шефством Паоло Ваноли минимально обыграл ЦСКА со счётом 1:0 и вышел в полуфинал Кубка России.