Капитан «Спартака» дал оценку судейству в кубковом матче с ЦСКА

Московский «Спартак» выбрался в полуфинал Кубка России, переиграл с минимальным счетом ЦСКА. Результат дает надежду болельщикам московской команды, что в год своего столетия она сможет порадовать их хоть каким-то успехом, в силу провальных выступлений в чемпионате России.

Капитан и оборонец московского клуба Георгий Джикия поделился своим мнением об игре и дал оценку работе арбитра в этой игре.

- Судья упустил игру? Стыки были, это дерби, была грубая игра. В целом доволен судейством, могу так говорить, потому что победили, - пояснил Джикия, слова которого цитирует Sport24.