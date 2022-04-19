«Спартак» анонсировал видео в преддверии матча против ЦСКА

Пресс-служба «Спартака» в своем телеграм-канале опубликовала видеозапись в преддверии матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.
Встреча ЦСКА – «Спартак» состоится завтра, 20 апреля. Матч пройдет в Москве на «ВЭБ Арене», начало – в 19:30 мск. Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.
Ранее ЦСКА представил яркую афишу на матч 1/4 финала Кубка России со «Спартаком».
Напомним, в четвертьфинал неожиданно вышли сразу тир команды, представляющие ФНЛ: «Алания», «Балтика» и «Енисей».