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Кубок России

«Спартак» анонсировал видео в преддверии матча против ЦСКА

19 Апреля 2022 • 20:41 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
2.18 3.40 3.40
Через 21 ч. 36 мин.

Пресс-служба «Спартака» в своем телеграм-канале опубликовала видеозапись в преддверии матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.

Встреча ЦСКА – «Спартак» состоится завтра, 20 апреля. Матч пройдет в Москве на «ВЭБ Арене», начало – в 19:30 мск. Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

Ранее ЦСКА представил яркую афишу на матч 1/4 финала Кубка России со «Спартаком».

Напомним, в четвертьфинал неожиданно вышли сразу тир команды, представляющие ФНЛ: «Алания», «Балтика» и «Енисей». 

 

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20.04  14:30 Енисей ... Рубин 2.36 3.30 3.20
20.04  17:00 Алания ... Зенит 9.60 5.40 1.33
20.04  19:30 ЦСКА Москва ... Спартак Москва 2.18 3.40 3.50
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