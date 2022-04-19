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Кубок России

Максим Деменко: Не удивлюсь, если в случае поражения «Спартака» о ЦСКА Ваноли отправят в отставку эксклюзив

19 Апреля 2022 • 13:33 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
2.20 3.30 3.40
20.04 19:30

Ветеран «Спартака» Максим Деменко в интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от кубкового дерби с ЦСКА.

- Какого дерби ждете на этот раз?

- Никому не отдам предпочтение. Это кубок и здесь ни у кого не будет преимущества.

- Как оцените игру «Спартака» и ЦСКА в последних матчах? Обе команды теряют очки.

- ЦСКА немного получше выглядел. У него было шесть игр без поражений, но когда-то команда начинает пропускать. А «Спартак» в этом сезоне может выдать и хорошую игру, и провальную. Единственный шанс для красно-белых как-то реабилитироваться – это взять кубок России. Это будет сделать архи сложно, конечно, но все возможно.

- В чем проблемы ЦСКА, который три последних матча провел невнятно?

- Армейцы выиграли много матчей на последних минутах. Это везение и удача. А в какие-то моментах она отворачивается. Плюс есть физические спады. Когда команда выигрывает несколько встреч, то часто наступает провал. Тут важно иметь хорошую скамейку запасных, чтобы ребята могли выйти и помочь.

- Почему и Медина, и Языджи и Карраскаль сбавили обороты?

- Когда у одного что-то не получается, когда-то теряется связь, поэтому спады часто так и идут звеньями. Но кубок – это кубок, тут психология важна. Идут дальние стадии, на которых все команды выкладываются уже по максимуму.

- ЦСКА в последних играх много пропускает, что говорит о проблемах в обороне. Голы в ворота армейцев точно будут?

- Мы увидим интересный футбол, все-таки «Спартак» не закрывается. Ни с одной командой в чемпионате России он не отбивался. У нас осталось таких команд всего две – три. А если говорить о ЦСКА, то армейцы большую часть времени играют от обороны. Они взламывают игру флангами, через середину поля. Армейцы не будут отходить от своей игры, и действовать от обороны, ища выходы из контратак. Это сильное оружие ЦСКА.

- Игра чьей атакующей линии вам сейчас больше нравится: «Спартака» или ЦСКА?

- Если брать по последним матчам, то ЦСКА более интересен. Мы также видели связку Соболева с Николсоном. Это борьба, навесы, постоянное движение. Но у армейцев игра в атаке более слаженная. «Спартак» доминирует, Ваноли требует от футболистов по максимуму быстроту, открывания. Но не сразу это приходит. Я вообще не знаю, что Ваноли привнес в «Спартак». Не вижу в команде игры, когда она действует на классе. Уровень ЦСКА с пришедшими футболистами разный. Армейцы более организованы, чем «Спартак».

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- Ваноли сказал, что проблемы «Спартака» кроются в психологии и характере. Вы тоже видите здесь трудности?

- Не стану спорить. У каждого человека бывают свои моменты. Но тренер доложен доводить до механизма некоторые игровые аспекты, а у Ваноли этого не получается. И он не может переставить футболистов. Матчей пять прошло, прежде чем Ваноли выпустил связку Соболева с Николсоном. Если тренер хочет наигрывать какие-то моменты, он не должен тратить на поиски столько времени. Он же видит матчи, игроков. Не хочу сказать о Ваноли ничего плохого. Мы видим, как он искренне переживает, требует с футболистов. Но надо требовать от тех игроков, которые могут это делать. Допустим, Бакаев много бегает, но это бездумная работа. Он не может все время бегать. Уже должен проявляться какой-то класс.

- Не думаете, что в случае поражения «Спартака» этот матч может стать последним для Ваноли?

- Я даже не удивлюсь этому. «Спартак» сам создал себе проблему. Не знаю, по какому принципу в команду подбирают тренеров. Почему ушедшие наставники потом с другими командами добиваются успехов? Это же показательный момент. Люди работают в «Спартаке» и хотят дальше продолжать, а их убирают. Так нельзя.

Елена Григорьевская

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