Корнаухов: Не думаю, что ЦСКА попал в какую-то яму

Экс-игрок ЦСКА Олег Корнаухов поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего кубкового матча «армейцев» с московским «Спартаком».

Корнаухов сказал «РБ-Спорт», что он не считает, что «армейцы» попали в какую-то яму. Экс-игрок отметил, что последние неудачные результаты связаны скорее с индивидуальными ошибками игроков. Олег добавил, что матч со «Спартаком» для ЦСКА сейчас как раз кстати, ведь победа в этом поединке поможет команде Березуцкого снова обрести уверенность в своих силах.

Напомним, что четвертьфинальный поединок Кубка России между ЦСКА и «Спартаком» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.