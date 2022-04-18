Стало известно, кто рассудит матч Кубка России между ЦСКА и «Спартаком»

Руководители РФС определились с арбитром, который будет обслуживать центральный матч четвертьфинала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком».

Как сообщает пресс-служба РФС, главным арбитром столичного дерби между ЦСКА и «Спартаком» назначен Владимир Москалёв. Помогать ему будут Валентин Мурашов и Алексей Лунев. За ВАР будут отвечать арбитры Сергей Иванов и Андрей Болотенков.

Напомним, что четвертьфинальный матч между «армейцами» и спартаковцами состоится 20 апреля на «ВЭБ Арене». Встреча начнётся в 19.30 по московскому времени.