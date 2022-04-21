Пресняков: Есть надежда, что «Спартак» сможет выиграть Кубок России

Известный музыкант и болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший высказался после победы «красно-белых» в четвертьфинале Кубка России над «армейцами».

Пресняков-старший сказал «Спорт-Экспрессу», что главное для «Спартака», чтобы команда не расслабилась после победы над ЦСКА. Музыкант отметил, что если «красно-белым» и дальше будет везти, то есть надежда на то, что подопечные Паоло Ваноли в этом сезоне смогут выиграть Кубок России.

Напомним, что в четвертьфинале спартаковцы обыграли ЦСКА со счётом 1:0 и добыли путёвку в полуфинал Кубка России.