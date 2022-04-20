Алексей Березуцкий: «Первый тайм действительно был ужасен»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги матча со «Спартаком» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Команда создавала моменты, играла более агрессивно. Мне командные действия понравились гораздо больше.

- В чем причина неудачной игры в первом тайме? Что пошло не так?

- Где-то очень много нервничали, совершали очень много невынужденных ошибок, то есть, там выносы в аут, простые передачи. Если говорить по первому тайму, практически никого нельзя было выделить. Играли плохо однозначно.

- В плане психологии не могло ли сказаться в минус то, что у ЦСКА не было проблем с составом, а «Спартак» - полурезервным вышел? Подспудно наверняка сидело, что «мы непременно должны их обыгрывать»?

- Я не думаю, что это влияло, я говорил об этом перед игрой. В любом случае, ребята были все настроены, но первый тайм действительно был ужасен, скажем так.

- Удаление Гбамена в концовке первого тайма предрешило исход этого матча?

- Как мы увидели дальше, у «Спартака» были моменты, что очевидно, потому что нам надо было забивать. Игру можно было спасти, но не удалось.

- Сегодня Игорь Акинфеев раза, наверное, три оставил ЦСКА в игре…

- … Я бы сказал, что и в первом тайме такие моменты были, и во втором тайме. Но это Игорь Акинфеев.

- Когда выпускали на замену Фукса, предполагали, что будут идти подачи в штрафную площадь соперника, и там он может выступить как нападающий?

- Да, план был такой, что он при атаке поднимается вверх и играет как нападающий, потому что понятно, что на последних минутах навал - самое действенное средство.

- Верно ли полагать, что теперь ЦСКА по полной программе концентрируется на том, чтобызавоевать третье место?

- Выхода нет, да. Других вариантов нет, это факт.

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- Что в плане тренерского опыта может дать такое поражение в дерби?

- Поражение, победа и ничья в плане тренерского опыта все равно что-то дает, но выводы в любом случае будем делать после просмотра технической записи. Посмотрим. Выводы в любом случае делаются после игры, даже удачной.