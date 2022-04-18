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Робсон — о «Спартаке»: «Я горд быть частью великой команды, которая известна на весь мир» эксклюзив

18 Апреля 2022 • 18:29 Комментировать
ЦСКА Москва
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Спартак Москва
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20.04 19:30

Бывший футболист «Спартака» Луис Робсон поздравил московский клуб со 100-летним юбилеем.

«Безусловно, я знаю, какой сегодня важный для «Спартака» день. В первую очередь, я бы хотел поблагодарить всех тех, с кем я пересекался в команде. Всех игроков, болельщиков, персонал. Это было отличное время, и я горд быть частью великой команды. Я искренне поздравляю всех и хочу заметить, что не только игроки причастны к тому, чего достиг «Спартак». Это общая работа всех, кто хранит историю и традиции.

Желаю всего наилучшего команде, хочется, чтобы у «Спартака» было больше титулов и славы. Ведь этот клуб известен на весь мир. Передаю еще раз привет всем тем, кто внес свою лепту в историю одной из сильнейших и важнейших команд России и действительно особенной для меня», — высказался Робсон специально для «Евро-Футбола».

Робсон защищал цвета «Спартака» с 1997 по 2001 год. В составе красно-белых бразилец стал пятикратным чемпионом России, а также выиграл Кубок страны. За московский клуб нападающий провёл 147 матчей, в которых забил 41 гол и отдал 24 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Луис Робсон
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