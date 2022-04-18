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Рианчо назвал лучших игроков «Спартака», с которыми ему довелось работать

18 Апреля 2022 • 17:56 Комментировать
ЦСКА Москва
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Спартак Москва
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20.04 19:30

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо назвал лучших игроков в истории клуба.

«Два самых великих футболиста «Спартака» в его истории — это Егор Титов и Ринат Дасаев. Из тех, с кем я работал, я бы выделил Квинси Промеса и Романа Зобнина», — приводит слова Рианчо «Metaratings».

Напомним, испанский наставник работал в «Спартаке» в 2018 году, где был помощником тогдашнего наставника красно-белых Массимо Карреры. После увольнения итальянского специалиста Рианчо был назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера команды, но успел поруководить коллективом всего шесть матчей, после чего покинул клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Егор Титов Ринат Дасаев Роман Зобнин Рауль Рианчо Куинси Промес
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