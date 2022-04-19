Пономарёв: «В отличии от Березуцких, Ваноли переживает за команду, бегает по бровке»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв в преддверии четвертьфинального матча Кубка России, в котором «армейцы» встретятся со «Спартаком», сравнил наставников команд Паоло Ваноли и братьев Березуцких.

«На самом деле, Ваноли неплохой тренер. Он всё-таки переживает за «Спартак», бегает по бровке. Ваноли — знающий специалист, а насчёт братьев Березуцких у меня есть сомнения. Ребята сидят и инфантильно смотрят футбол. Мне не нравится их реакция на игру ЦСКА», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Тем не менее Пономарёв считает фаворитом кубковой встречи именно ЦСКА за счёт преимущества домашней арены. Также бывший футболист назвал главной причиной спада «армейцев» плохую игру легионеров команды, заявив, что их надо гонять, как в своё время это делал Бесков.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 20 апреля, на «ВЭБ Арене». Начало — в 19:30 по московскому времени.