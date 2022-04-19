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Кубок России

Пономарёв: «В отличии от Березуцких, Ваноли переживает за команду, бегает по бровке»

19 Апреля 2022 • 18:07 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
2.18 3.40 3.40
20.04 19:30

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв в преддверии четвертьфинального матча Кубка России, в котором «армейцы» встретятся со «Спартаком», сравнил наставников команд Паоло Ваноли и братьев Березуцких.

«На самом деле, Ваноли неплохой тренер. Он всё-таки переживает за «Спартак», бегает по бровке. Ваноли — знающий специалист, а насчёт братьев Березуцких у меня есть сомнения. Ребята сидят и инфантильно смотрят футбол. Мне не нравится их реакция на игру ЦСКА», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Тем не менее Пономарёв считает фаворитом кубковой встречи именно ЦСКА за счёт преимущества домашней арены. Также бывший футболист назвал главной причиной спада «армейцев» плохую игру легионеров команды, заявив, что их надо гонять, как в своё время это делал Бесков.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 20 апреля, на «ВЭБ Арене». Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Василий Березуцкий Алексей Березуцкий Владимир Пономарёв Паоло Ваноли
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