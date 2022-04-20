Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом портала «Евро-футбол.ру» Еленой Григорьевской поделился ожиданиями от кубкового дерби с ЦСКА.

- Какого дерби ждете на этот раз?



- Очень принципиальное и жесткое будет дерби. Ни у кого нет приоритета. Команды выйдут самыми сильными составами. Поставленной игры сейчас нет ни у одной из этих команд. Кто лучше подготовлен, тот и победит. А мотивированы будут оба соперника по максимуму. Многое будет зависеть от удачи и реализации. В таком матче нужно терпение и надо постараться избегать ошибок. Так что игра будет тяжелая, напряженная. Как она сложится трудно предсказать. Не исключаю и серию пенальти.



- ЦСКА в последних играх много пропускает, что говорит о проблемах в обороне. Голы в ворота армейцев точно будут?



- Голы обязательно будут, потому что ни одна из команд не хочет доводить дело до пенальти. Будут играть аккуратно и строго. Любая ошибка может закончиться поражением.



- «Спартак» точно не будет запираться у себя в штрафной, а станет атаковать. Видите в этом шанс для ЦСКА?



- Конечно. Если «Спартак» будет играть в аккуратный футбол, без полной и максимальной самоотдачи, что мы увидели в матче с «Рубином», то может и проиграть ЦСКА. Значит, «Спартак» должен играть на максимуме с первой до последней минуты. Только в этом случае можно ждать положительного результата.



- Почему у «Спартака» невысокая результативность?



- Качество исполнителей впереди не того уровня. Не хватает мастерства ни у Соболева, ни у Николсона. Николсон прогрессирует, но очень не хватает Промеса. Он здорово добавляет в атакующую линию. Это уже созревший мастер, может отдать и пробить. Конечно, его отсутствие сказывается на игре «Спартака». Потому что созидательных игроков в команде очень мало. В средней линии играют футболисты – разрушители. В атаке находятся два зависимых футболиста. Нет игрока, как Промес. Если Промес выйдет на матч с ЦСКА, то от него будет очень многое зависеть в созидательном плане.



- Какой «Спартак» вам больше понравился: тот, что в двух последних матчах играл в два центрфорварда Николсон и Соболев, или тот, что использовал впереди трио Бакаев – Николсон – Промес?



- С двумя выдвинутыми большими форвардами очень сложно играть. Фланговые футболисты все время должны быть активны. А если они перекрываются, то игра ломается и форварды бегают на холостом ходу. Лучший вариант – один большой нападающий и один быстрый. Во многих командах так делают. Один нападающий всегда должен быть гибче, отходить назад. Должна быть большая сыгранность между этими двумя нападающими, а ее пока нет. Соболеву вообще сложно в комбинационном плане. А с Николсоном надо общаться, только тогда начнет получаться. Но пока у них проблемы.



- Игра чьей атакующей линии вам сейчас больше нравится: «Спартака» или ЦСКА?



- Легионеры ЦСКА начали неплохо и только в последних матчах забуксовали. Потому что к Языджи уже привыкли, изучили и стали играть с ним внимательно. Вот и нашли противоядие – закрывать его надо.



- «Спартаку» тоже надо его закрывать?



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- Игра один в один – проблемная, потому что нападающий, владеющий обводкой и скоростью, доставит проблемы. Обороняться надо количеством.



- Ваноли сказал, что проблемы «Спартака» кроются в психологии и характере. Вы тоже видите здесь сложности?



- Он может что угодно говорить, находясь на десятом месте. Сейчас нет поставленной игры, даже тактика поменялась в атаке. Пока он не наладил игру. В средней линии в созидании тоже проблемы. В обороне нередки провалы, когда игроки теряют позицию. Есть проблемы в каждой линии, а это уже работа тренера. Свалить все на психологию очень просто. Ты наладь игру команды. Пока ее нет – это его недоработки. Просто Ваноли – молодой специалист и не знает, как это сделать.



- Допускаете, что в случае поражения «Спартака», этот матч может стать последним для Ваноли?



- Это руководство будет решать. Если оно не собирается продлять контракт – это одно дело. Там же много финансовых вопросов. Он еще должен убедить руководство, что у него есть какие-то идеи, как он будет строить игру. Пока не видно, что он хочет построить.



- Каковы шансы «Спартака» выиграть Кубок?



- У всех оставшихся клубов шансы хорошие. Нет явного фаворита. Ни «Зенит», ни «Динамо» я бы не назвал фаворитом. Как удача повернется.