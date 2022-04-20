Ваноли выразил благодарность игрокам после победы над ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поблагодарил своих игроков после победы над ЦСКА (1:0) в рамках четвертьфинального матча Кубка России.

На пресс-конференции Ваноли обратился к игрокам своей команды, поблагодарив их за важную победу над ЦСКА, так как подготовка к матчу проходила в непростых условиях.

«Спартак» стал последней командой, которая вышла в полуфинал Кубка России. Ранее это сделали «Динамо», «Енисей» и «Алания».

«Красно-белые» являются трехкратными обладателями трофея. В последний раз «Спартак» выигрывал Кубок России в 2003 году.

Жеребьевка полуфинальных пар состоится завтра в Москве, начало – в 20:55 мск.