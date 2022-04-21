Обляков: После поражений всегда тяжело что-то говорить

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался после поражения в четвертьфинале Кубка России от московского «Спартака».

Обляков сказал «Чемпионату», что очень тяжело что-то говорить после поражений. Иван считает, что «армейцы» провалили первый тайм, но зато после перерыва прибавили, хотя отыграться в меньшинстве было очень трудно. Полузащитник отметил игру капитана ЦСКА Игоря Акинфеева, который в нескольких моментах откровенно выручал.

Напомним, что в итоге «армейцы» под шефством Алексея Березуцкого минимально уступили спартаковцам со счётом 0:1 и закончили своё выступление в турнире.