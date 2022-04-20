«Спартак» снова собрался и выиграл дерби: кто был лучшим футболистом красно-белых в кубковой игре с ЦСКА

Оценки футболистам Паоло Ваноли

Кажется, «Спартак» умеет собираться только на московские дерби. Обыграли «Динамо» в чемпионате России, достойно провели снежную игру с «Локомотивом», почему выключившись в концовке. И вот, выбили ЦСКА в четвертьфинале Кубка России, хотя фаворитом к матчу явно подходили «армейцы». Паоло Ваноли и его команда мчатся за трофеем, да-да.

Статистика матча: владение мячом – 67:33, удары по воротам – 8:13, в створ – 3:9, угловые – 1:5. Кто же позволил красно-белым переиграть ЦСКА? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Паоло Ваноли.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 6,5. Чаще «армейцы» сами промахивались в опасных ситуациях, но три сейва на счету Максименко всё-таки есть. И Александр отстоял на ноль важнейшее дерби, что конечно, заслуживает похвалы.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 8,0. Лучший игрок матча, если выбирать только из игроков «Спартака»: в составе ЦСКА с Георгием может поспорить Акинфеев. Джикия не только в обороне сыграл сверхнадёжно, но и атаки начинал отлично. Дважды своими передачами Георгий создавал опасные моменты, угрожал воротам на стандартах.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 7,5. Столп спартаковской обороны тоже сыграл прекрасно. Жиго снимал весь верх, не позволяя Карраскалю и Заболотному цеплять мячи. Выиграл 5 верховых единоборств, чуть не отличился после подачи углового. Но ЦСКА в очередной раз выручил Акинфеев.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 7,0. Хорош и Никита Чернов, привыкающий выходить в основе «Спартака». Действовал без нервов, уверенно встречал Медину, которого Березуцкий даже решил заменить после первого тайма.

МАКСИМИЛИАНО КОФРИЕ – 5,5. Пожалуй, самое проблемное звено в обороне «Спартака», но сегодня решающего значения это не сыграло. Пару раз Кофрие опасно фолил у своей штрафной площади, что давало шансы Языджи, а ещё загубил шикарный момент, после передачи Бакаева пробив точно в Акинфеева.

ЛЕОН КЛАССЕН – 6,0. Дебют Классена получился не самым ярким, оно и понятно. Доверяли ему стандарты, при подключениях Леон играл максимально просто, что тоже объяснимо.

РОМАН ЗОБНИН – 7,0. «Удалил» Роман Гбамена, что оказало серьёзное влияние на дерби. Вообще Зобнин весь матч действовал полезно: много перемещался, постоянно боролся за мяч, создавал плотность в центре поля, не позволяя ЦСКА спокойно мяч разыгрывать.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 6,0. «Удалил» Роман Гбамена, что оказало серьёзное влияние на дерби. Вообще Зобнин весь матч действовал полезно: много перемещался, постоянно боролся за мяч, создавал плотность в центре поля, не позволяя ЦСКА спокойно мяч разыгрывать.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 5,0. Вновь «фантазиста» красно-белых оказался закрыт. Игнатов редко получал мяч и будто не вписывался в атаки «Спартака». Лишь однажды Михаилу удалось обострить, но куда чаще случались неточные передачи или у него вообще отбирали мяч защитники.

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ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – 7,5. Очередной очень хороший матч от Бакаева. Много двигался, вылетал на передачи Джикии, опасно бил в завершении. Поучаствовал в трёх опасных моментах и забил решающий пенальти, хладнокровно переиграв Акинфеева. А Игоря очень сложно было обыграть в этот вечер.

ШАМАР НИКОЛСОН – 7,5. Ваноли изменил схеме с двумя большими нападающими и это перестроение сыграло на руку Николсону. Шамар один проделал огромный объём работы на острие: отлично открывался и опасно бил (3 раза), подыгрывал партнёрам обостряющими передачами (дважды) и заработал решающий пенальти.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – б/о.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – б/о.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – б/о.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – б/о.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – б/о.