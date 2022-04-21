Панов: Я бы не стал удалять Гбамена

Известный российский экс-футболист Александр Панов высказался по поводу удаления полузащитника ЦСКА Жана-Филиппа Гбамена в кубковом матче со «Спартаком».

Панов сказал «Спорт-Экспрессу», что он точно не стал бы удалять Гбамена, так как его фол не тянул на жёлтую карточку. Александр отметил, что арбитры вообще весьма странно трактуют одинаковые эпизоды. Экс-игрок сборной России добавил, что Гбамен сам виноват в удалении, ведь свою первую жёлтую карточку полузащитник «армейцев» получил за ненужные разговоры.

Напомним, что вдесятером «армейцы» уступили «Спартаку» со счётом 0:1 и закончили своё выступление в Кубке России.