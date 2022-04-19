Самедов: «Эмоции от празднования юбилея должны помочь «Спартаку» одолеть ЦСКА»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов согласился с тем, что празднование 100-летнего юбилея придаст красно-белым дополнительных эмоций в кубковой игре с ЦСКА.

«Будет эмоциональный матч, но я не знаю, какую тактику используют тренеры. Хотелось бы, чтобы празднование юбилея придало «Спартаку» каких-то эмоций. Думаю, что в такой важной игре, это должно помочь победить», — приводит слова Самедова ТАСС.

Бывший футболист подчеркнул, что фаворита в этом матче он не видит. А так как соперники лишены мотивации в Премьер-Лиге, Кубок России — важная цель для обеих команд. Кроме того, Самедов считает, что очные матчи ЦСКА и «Спартака» в текущем сезоне РПЛ, не окажут никакого влияния на встречу в четвертьфинале Кубка.