Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Самедов рассказал, чего ждать от матча ЦСКА — «Спартак»

18 Апреля 2022 • 14:49 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
2.20 3.25 3.45
20.04 19:30

Бывший полузащитник «Спартак» и сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка России, в котором красно-белые встретятся с ЦСКА.

«Это дерби — и те, и другие хотят выиграть. Тем более, что ни одна из команд не претендует на чемпионство в этом году. Игра будет нервной, сложно сказать, кто победит», — приводит слова Самедова «РБ Спорт».

Самедов объявил о завершении игровой карьеры в июле 2019 года. В составе «Спартака» он стал чемпионом России в сезоне 2016/2017.

Напомним, матч ЦСКА — «Спартак» состоится в среду, 20 апреля, на «ВЭБ Арене». Начало — в 19:30 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Александр Самедов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Апреля
16:25 · Кубок России
Шикунов: «Федун должен финансировать «Спартак», а результаты — это не его забота»
14:49 · Кубок России
Самедов рассказал, чего ждать от матча ЦСКА — «Спартак»
11:56 · Кубок России
Парфёнов: «Спартак» должен сделать всё для того, чтобы выиграть Кубок России
11:18 · Кубок России
Стало известно, кто рассудит матч Кубка России между ЦСКА и «Спартаком» 2
10:18 · Кубок России
Мирзоян рассказал, кого считает лучшим игроком в истории «Спартака»
17 Апреля
20:07 · Россия. Премьер-лига
Ловчев заявил, что 22 апреля 1922 года не является днем рождения «Спартака»
13:15 · Кубок России
Клаудиньо: «Зениту» важно выиграть два трофея в этом сезоне
13:10 · Кубок России
Бийол: ЦСКА сделает всё для того, чтобы обыграть «Спартак»
11:36 · Кубок России
Жиго: «В матче с «Рубином» нам не повезло»
10:44 · Кубок России
Агент рассказал о будущем Ваноли в «Спартаке»
11 Апреля
12:13 · Кубок России
Литвинов: «Спартак» обязательно должен выиграть Кубок России 1
30 Марта
18:46 · Кубок России
Опубликовано время и дата матчей 1/4 финала Кубка России
27 Марта
20:24 · Россия. Премьер-лига
Агент Ваноли о возможной отставке: «Почему появляются все эти фейковые новости?»
22 Марта
13:11 · Кубок России
Защитник «Ротора» Мартынов: «Никто из игроков «Рубина» не удивил, а в Хвиче нет ничего топового»
04 Марта
19:35 · Кубок России
Фернандес назвал матч со «Спартаком» «супердерби»
Все новости