Самедов рассказал, чего ждать от матча ЦСКА — «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартак» и сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка России, в котором красно-белые встретятся с ЦСКА.

«Это дерби — и те, и другие хотят выиграть. Тем более, что ни одна из команд не претендует на чемпионство в этом году. Игра будет нервной, сложно сказать, кто победит», — приводит слова Самедова «РБ Спорт».

Самедов объявил о завершении игровой карьеры в июле 2019 года. В составе «Спартака» он стал чемпионом России в сезоне 2016/2017.

Напомним, матч ЦСКА — «Спартак» состоится в среду, 20 апреля, на «ВЭБ Арене». Начало — в 19:30 по московскому времени.